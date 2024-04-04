Bodrum'da 17'si çocuk 36 kaçak göçmen kurtarıldı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 17'si çocuk 36 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 17'si çocuk 36 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 09.50’de Bodrum açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği 17’si çocuk 36 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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