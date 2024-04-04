Fethiye'de minik öğrenciler yazdıkları kitapları imzaladı

Yazılan eserlerin 6 nüsha basıldığını anlatan Cazağ, "Eserlerin biri okul kütüphanesine bağışlandı, kalanları ise imza gününde okurlarıyla buluştu. Projemizin amacı öğrencilerin okuma yazma alışkanlıklarının gelişmesi, kitap okumayı sevdirmek, hayal dünyalarını geliştirmek. Öğrencilerimiz kitaplarını yazarken teknolojiyi faydalı kullanmayı öğreniyorlar." dedi.

Öğrenciler, öğretmenleri ile yazar Şahsene Camız ve İclal Nur'un desteğiyle kaleme aldıkları eserleri, Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi önünde düzenlenen törenle imzaladı.

Muğla Valiliği himayesinde yürütülen "Bir kitap bir insan" projesi kapsamında Yunus Nadi İlk Okulu'ndan 59 öğrenci "Hadi yazalım gari" sloganıyla kitap yazdı.

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