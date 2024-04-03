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        Muğla'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 18:36 Güncelleme: 03.04.2024 - 18:36
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        Muğla'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

        Çalışmada, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri "cebir tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksul kılma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.S'yi (43) yakaladı.

        V.S. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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