Muğla'nın Bodrum ilçesinde ilki düzenlenen Bodrum Hotel Show 2024 buluşması başladı.

Turizm sektörü temsilcilerini sezon öncesinde bir araya getiren etkinlik, Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Gıda-içecek, konaklama, teknik ve ağırlama ekipmanları satın alma buluşması, Bodrum Otelciler Derneği (BODER), Bodrum Turizm Teknik Müdürler Derneği (TTMD) ve Bodrum Kat Hizmetleri Yöneticileri Derneği (KAHDER) iş birliğiyle Bodrum Belediyesi ve Bodrum Belediyesi Kültür A.Ş. destekleriyle yapıldı.

Hotel Show 2024, sektörün önde gelen tedarikçileri ve yenilikçi ürünlerini bir araya getirdi. Otel işletmecileri ve endüstri profesyonelleri en son trendleri keşfetme, sektör uzmanlarıyla bağlantı kurma ve işbirliği olanaklarını geliştirme imkanı buldu.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, açılışta, turizmin gelişen bir sektör olduğunu ve gelişen sektörde gelişmelerin bilinmesi gerektiğini söyledi. BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz de satıcıyla tedarikçiyi, tüketiciyle alıcıyı buluşturan etkinliğin iktisadi hayatın içinde şehirlerin ve ülkelerin ekonomisinde tartışılmaz bir yere ve öneme sahip olduğunu dile getirdi. Dengiz, organizasyona emek veren ve katılım gösteren tüm firmalara da teşekkür etti. Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan da Bodrum'da bu tarz fuarların artmasını istediklerini belirtti.