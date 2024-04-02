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        Toz bulutu Muğla'da yaşamı olumsuz etkiledi

        SAHRAÇölü üzerinden Türkiye'ye gelen toz bulutu Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'yi etkisi altına aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 20:17 Güncelleme: 02.04.2024 - 20:20
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        Toz bulutu Muğla'da yaşamı olumsuz etkiledi
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        SAHRAÇölü üzerinden Türkiye'ye gelen toz bulutu Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'yi etkisi altına aldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, yoğun toz konsantrasyonuna maruz kalınması durumunda özellikle solunum sorunları yaşayanlarda ve küçük çocuklarda ciddi sağlık sorunları gözlenebildiğini dile getirdi.

        Suriye'nin Sahra Çölü üzerinden kuvvetli rüzgarla birlikte Türkiye'ye giriş yapan toz fırtınası Muğla'ya kadar ulaştı. Menteşe ilçe merkezinde etkisini hissettiren toz bulutu, araçların üzerini kapladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Sahra Çölü'nden gelen devasa toz fırtınasının Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya doğru bir koridor oluşturduğunu belirtip, "Bu koridor batıya doğru ilerliyor. Şu an ise Akdeniz ve Türkiye üzerinden Karadeniz'e uzanan bir koridorda ilerliyor. Güneybatı Akdeniz ve özelde Muğla, Akdeniz sonrası ilk karasal durak noktası olduğundan burada daha yoğun bir biçimde görüyoruz. Normal seviyelerin 10'larca katına ulaşabiliyor. Bu durum hava kalitesini olumsuz etkilediği gibi sınırlı görüşe ve çamur yağışına yol açabilecektir. 1 metreküpü hava içerisinde 50 mikrogramdan fazla olması durumunda sağlık riski de oluşturduğu bilinmektedir" dedi.

        Doç. Dr. Özçelik, yoğun toz konsantrasyonuna maruz kalınması durumunda özellikle solunum sorunları yaşayanlarda ve küçük çocuklarda ciddi sağlık sorunları gözlenebildiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Tozun, polen, bakteri ve mantarla karışarak oldukça toksik bir karışım oluşturabilmektedir. Açık havada çalışan, ağır fiziksel işlerle uğraşan ve de astım hastaları gibi hassas bireylerin dikkatli olması önerilebilir. Her yıl Saha Çölü'nden yüz milyonlarca tonluk mineral toz yükselmektedir. Büyük çaplı partiküller kısa sürede yeryüzüne ulaşırken daha büyük partiküller binlerce kilometre yol katedebilmektedir. Bu seyahat sırasında atmosfer kalın toz bulutları ile kaplanarak, gökyüzünü sahra turuncusuna dönüştüren sisli bir manzara oluşturmaktadır."

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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