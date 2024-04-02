Toz bulutu Muğla'da yaşamı olumsuz etkiledi

SAHRAÇölü üzerinden Türkiye'ye gelen toz bulutu Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'yi etkisi altına aldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, yoğun toz konsantrasyonuna maruz kalınması durumunda özellikle solunum sorunları yaşayanlarda ve küçük çocuklarda ciddi sağlık sorunları gözlenebildiğini dile getirdi.

Suriye'nin Sahra Çölü üzerinden kuvvetli rüzgarla birlikte Türkiye'ye giriş yapan toz fırtınası Muğla'ya kadar ulaştı. Menteşe ilçe merkezinde etkisini hissettiren toz bulutu, araçların üzerini kapladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Sahra Çölü'nden gelen devasa toz fırtınasının Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya doğru bir koridor oluşturduğunu belirtip, "Bu koridor batıya doğru ilerliyor. Şu an ise Akdeniz ve Türkiye üzerinden Karadeniz'e uzanan bir koridorda ilerliyor. Güneybatı Akdeniz ve özelde Muğla, Akdeniz sonrası ilk karasal durak noktası olduğundan burada daha yoğun bir biçimde görüyoruz. Normal seviyelerin 10'larca katına ulaşabiliyor. Bu durum hava kalitesini olumsuz etkilediği gibi sınırlı görüşe ve çamur yağışına yol açabilecektir. 1 metreküpü hava içerisinde 50 mikrogramdan fazla olması durumunda sağlık riski de oluşturduğu bilinmektedir" dedi.