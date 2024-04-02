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        Yeni muhtardan DJ'li partili kutlama

        MUĞLA'nın Datça ilçesinde Merkez İskele Mahallesi muhtarlığına seçilen Meriç Bora (31) DJ eşliğinde muhtarlık ofisinin önünde kutlama partisi yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 17:30 Güncelleme: 02.04.2024 - 17:35
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        Yeni muhtardan DJ'li partili kutlama
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        MUĞLA'nın Datça ilçesinde Merkez İskele Mahallesi muhtarlığına seçilen Meriç Bora (31) DJ eşliğinde muhtarlık ofisinin önünde kutlama partisi yaptı.

        31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde Datça'nın 12 bin 700 nüfusa sahip en büyük mahallesi olan İskele'nin muhtarlığına seçilen apart otel işletmecisi Meriç Bora muhtarlık ofisinin önüne herkesi davet ederek DJ eşliğinde parti verup, kutlama yaptı. 2019 yerel seçimlerde de aday olan ancak seçilemeyen Meriç Bora, 31 Mart'ta muhtarlık için 6 adayın yarıştığı seçimlerde 4 bin 373 oy aldı. Seçim öncesi eski model araçla kampanya çalışması yürüten Meriç Bora, kendisine oylarıyla destek verip, göreve getirenlere teşekkür ederek, "Sizinle birlikte mahallemizi daha iyi bir yer haline getireceğimize inanıyorum. Güveninizi boşa çıkarmayacağımı bilmenizi isterim" dedi.

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        Galeri
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        Galeri

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