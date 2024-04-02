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        Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

        EGE Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 17:01 Güncelleme: 02.04.2024 - 17:05
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        Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
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        EGE Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça’nın yanı sıra Bodrum'da da hissedildi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre; saat 16.33'te Ege Denizi’nde merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesine 31.51 kilometre açığı olan 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Derinliği 7 kilometre olarak ölçülen deprem, Datça'nın yanı sıra Bodrum'da da hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere görece herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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