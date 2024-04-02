Bodrum'da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı, 9 göçmen yakalandı

Durdurulan başka bir lastik botta ise aralarında çocukların da olduğu 9 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi. Ekipler, lastik bottaki 19 düzensiz göçmeni kurtardı.

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