Bodrum'da 20 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yurt dışına çıkmaya çalışan 9 kaçak göçmen ile 2 Türk vatandaşı ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı, 20 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 30 Mart'ta saat 20.45’te Bodrum açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, 19 kaçak göçmeni kurtardı.

31 Mart'ta saat 01.45’te Bodrum açıklarında deniz bisikletiyle Yunanistan'a geçmeye çalışan ve bitkin düşerek yardım talebinde bulunan kaçak göçmenlerin bilgisini alan ekipler; 1 kaçak göçmeni kurtardı, ülkeyi terk etmeye çalışan 2 Türk vatandaşını da yakaladı. Ekipler aynı tarihte saat 19.45’te de yurt dışına çıkmaya çalışan 5’i çocuk 9 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.