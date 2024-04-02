Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 15 zanlı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 3 hassas terazi, 27 uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 400 lira ele geçirildi.