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        Fethiyespor - Amed Sportif: 0-1

        STAT: Fethiye İlçeHAKEMLER: Berkan Çetin, Mert Baykal, Ömer Yasin GezerFETHİYESPOR: Anıl - Rıdvan, Sezer, Şahan, Ali Mert, Berat (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 17:22 Güncelleme: 03.04.2024 - 17:22
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        Fethiyespor - Amed Sportif: 0-1
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        STAT: Fethiye İlçe

        HAKEMLER: Berkan Çetin, Mert Baykal, Ömer Yasin Gezer

        FETHİYESPOR: Anıl - Rıdvan, Sezer, Şahan, Ali Mert, Berat (Dk. 46 Murat), Abdullah (Dk. 84 Selim), Serdar Ümit, Selçuk, Nurettin, Ahmet Dereli (Dk. 84 Ali Ceylan)

        AMED SPORTİF: Aykut - Serkan (Dk. 68 Abdullah Dıjlan) (Dk. 90 Yusuf Tursun), Taner (Dk. 46 Yılmaz), Çekdar (Dk. 90 Yakal), Berk İsmail, Uğur Adem, Alaettin Batuhan, Veli, Oktay (Dk. 69 Taşkın Çalış), Onur, Mert

        GOL: Dk. 2 Berk İsmail (Amed Sportif)

        SARI KARTLAR: Nurettin (Fethiyespor), Veli, Onur, Yılmaz (Amed Sportif)

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 33'üncü hafta maçında iddiasız kalan Fethiyespor, konuk ettiği lider Amed Sportif'e 1-0 mağlup oldu.

        Fethiye İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 2'nci dakikada konuk ekipten Berk İsmail attı. Bu skorla Amed Sportif son 5 maç öncesi 71 puanla liderliğini sürdürdü. Fethiyespor ise 39 puanda kaldı.

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