Fethiyespor - Amed Sportif: 0-1

Fethiye İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 2'nci dakikada konuk ekipten Berk İsmail attı. Bu skorla Amed Sportif son 5 maç öncesi 71 puanla liderliğini sürdürdü. Fethiyespor ise 39 puanda kaldı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 33'üncü hafta maçında iddiasız kalan Fethiyespor, konuk ettiği lider Amed Sportif'e 1-0 mağlup oldu.

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