Marmaris Yat Marin MFK, Manavgat Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Marmaris Yat Marin MFK, Bölgesel Amatör Ligin (BAL) 19. haftasında Manavgat Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Teknik Direktör Serkan Söğüt yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, Marmaris Yat Marin Bilgin Özkaynak Tesisleri'ndeki antrenmana düz koşu, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.



Kondisyon, pas ve top kapma çalışması yapan futbolcular, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından şut çalışması ile antrenmanı tamamladı.



Antrenmanı izleyen Marmaris Yat Marin MFK Başkanı Erdem Karaosmanoğlu, Manavgat deplasmanına takım, teknik ekip, yönetim ve taraftarlarıyla tam kadro gideceklerini söyledi.



Lider olarak gidecekleri deplasmanın en zorlu deplasmanları olduğunu vurgulayan Karaosmanoğlu, "Liderliğe kolay gelmedik. Artık bu yoldan geri dönüş yok ya şampiyon olacağız ya şampiyon olacağız. İnşallah güzel sonuçlar görüp Marmaris'e yeni bir heyecan daha yaşatmak istiyoruz." diye konuştu.



Antrenmanı As Başkan Bilgin Özkaynak ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

