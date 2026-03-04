Datça Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı yapıldı
Giriş: 04.03.2026 - 14:04 Güncelleme:
Datça Devlet Hastanesi'nde 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında deprem tatbikatı yapıldı.
Hastane çalışanlarının katıldığı tatbikata, "Çök-Kapan-Tutun" hareketi uygulandı.
Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, afetlere karşı bilincin hazırlıkla başladığı belirtildi.
Tatbikatın, personelin olası afetlere karşı doğru refleks geliştirmesi amacıyla düzenlendiği kaydedildi.
