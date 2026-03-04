Canlı
        Datça Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı yapıldı

        Datça Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı yapıldı

        Datça Devlet Hastanesi'nde 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında deprem tatbikatı yapıldı.

        Giriş: 04.03.2026 - 14:04
        Datça Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı yapıldı

        Datça Devlet Hastanesi'nde 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında deprem tatbikatı yapıldı.


        Hastane çalışanlarının katıldığı tatbikata, "Çök-Kapan-Tutun" hareketi uygulandı.


        Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, afetlere karşı bilincin hazırlıkla başladığı belirtildi.


        Tatbikatın, personelin olası afetlere karşı doğru refleks geliştirmesi amacıyla düzenlendiği kaydedildi.

