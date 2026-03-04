Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Bodrum FK, Iğdır FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Sipay Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Alagöz Holding Iğdır FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 13:16
        Bodrum FK, Iğdır FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Sipay Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Alagöz Holding Iğdır FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda gazetecilere açıklamada bulunan Sipay Bodrum FK Yardımcı Antrenörü Adem Koçak, her zaman sahaya kazanmak için çıktıklarını söyledi.

        Alagöz Holding Iğdır FK maçının yanı sıra Trendyol 1. Lig'de Esenler Erokspor ile iç sahada oynayacakları maça değinen Koçak, seyircileri önünde kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Ligin boyu kısaldı, her maç çok önemli. Özellikle kendi hesaplarımızı yaptığımızda kendi evimizde oynayacağımız karşılaşmaların çok önem kazandığını düşünüyoruz. Erokspor, gerçekten iyi bir takım. Bodrumspor sahaya her zaman kazanmak için çıkıyor. Pazar günü de öyle bir maç olacak bizim için. Tabii en iyi şekilde hazırlanıp inşallah taraftarlarımızla birlikte üç puan almak istiyoruz. İsmail maçta olmayacak, Diogo ve sakatlığı bulunan diğer arkadaşların durumu maç saatinde belli olacak."

        Sipay Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. hafta mücadelesinde yarın saat 20.30’da Alagöz Holding Iğdır FK’yi, Trendyol 1. Lig’in 29’uncu haftasında da 8 Mart Pazar saat 20.00’de Esenler Erokspor’u ağırlayacak.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

