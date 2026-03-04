Canlı
        Datça'da sportif yetenek taraması yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 14:46
        Muğla'nın Datça ilçesinde öğrenciler arasında sportif yetenek taraması yapıldı.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Türkiye Sportif Yetenek Taraması kapsamında düzenlenen tarama etkinliği tamamlandı.

        İlçedeki 211 öğrenci ile özel eğitim öğrencilerinin katıldığı taramanın, çocukların sosyal gelişimini desteklemek ve öz güvenlerini artırmak amacıyla düzenlendiği belirtildi.

        Tarama sonucunda elde edilen verilerin, öğrencilerin keşfedilmemiş yeteneklerini ortaya çıkarmada ve uygun spor branşlarına yönlendirilmesinde yol gösterici olacağı kaydedildi.

