Muğla'da bir lisede deprem tatbikatı yapıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir lisede deprem tatbikatı yapıldı.





Muğla Güzel Sanatlar Lisesi'nde gerçekleştirilen tatbikat, senaryo gereği meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremle başladı. Deprem olduğunu belirten siren çaldığında derste olan öğrenciler, sıralarının yanına başlarına kitap ya da defter koyarak çömeldi. İkinci sirenin çalınmasının ardından öğrenciler hızlı şekilde okuldan tahliye edildi.



Öğrenciler toplanma noktasında beklerken, mahsur kalanlar ve yaralılar da AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerlerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.



Okulun ikinci katında mahsur kalan iki kişi itfaiye aracından uzatılan merdiven yardımıyla, başka bir yaralı da AFAD ekiplerince kurulan ipli düzenek üzerinden sedyeyle indirildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle yapılan tatbikatı, öğrencileri herhangi bir doğal afet karşısında bilgilendirmek, doğal afetlere karşı hazırlamak ve o bilinci oluşturmak adına yaptıklarını söyledi.



Afet esnası ve sonrası için de bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Çay, "Afetlere karşı hazırlıklı bir toplum olmamız gerekiyor. Afet öncesi hazırlıkların en başında da fiziki altyapının iyileştirilmesi gelir. Bu anlamda 2022 yılından itibaren hızlı bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığımızın destekleriyle şu ana kadar 49 okul, 88 binayı güçlendirerek baştan sona depreme hazırlıklı hale getirdik." dedi.



Çay, aynı zamanda 27 okulu yıkarak yerine yenilerini yaptıklarına işaret ederek 20 okulda depreme dayanıksız olduğu için yıkım kararı alındığını dile getirdi.



AFAD İl Müdürü İshak Cindioğlu ise Deprem Haftası nedeniyle okullarda öğretmen ve öğrencilere farkındalık eğitimleri verdiklerini söyledi.



Tatbikatın amacına uygun şekilde yapıldığını anlatan Cindioğlu, 7 Mart'ta sivil toplum kuruluşlarıyla uygulamalı bir tatbikat gerçekleştireceklerini ifade etti.



Konuşmaların ardından öğrencilere AFAD, itfaiye ve UMKE araçları tanıtıldı.

