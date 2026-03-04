Canlı
        Haberler Gündem Güncel Genç mühendisin yaralandığı kafedeki zehirlenme vakasında uzlaşma kararı | Son dakika haberleri

        Genç mühendisin yaralandığı kafedeki zehirlenme vakasında uzlaşma kararı

        İstanbul Beyoğlu'da bir kafede, Ayben Özçilingir Turtura adlı mühendisin içtiği deterjanlı kahve nedeniyle yaralanması sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı. Olayda kahveyi yapan kişinin bilirkişi raporuna göre bir kusurunun olmadığının belirtilmesi ve bazı şüpheliler yönünden 1 milyon 500 bin liraya uzlaşılması gerekçeleriyle dosyada takipsizlik kararı verildi

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 17:39
        Kafedeki zehirlenme vakasında uzlaşma kararı
        Beyoğlu’nda genç mühendisin bir kafede içtiği kahvenin ardından rahatsızlanarak hastanelik olduğu, kahvenin ise deterjanla yapıldığının ortaya çıktığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

        İHA'nın haberine göre kahveyi yapan kişinin bilirkişi raporuna göre bir kusurunun olmadığının belirtilmesi ve bazı şüpheliler yönünden 1 milyon 500 bin liraya uzlaşılması gerekçeleriyle dosyada takipsizlik kararı verildi.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

        İstanbul Beyoğlu’nda 17 Kasım 2025’te genç mühendis Ayben Özçilingir Turtura, bir kafede içtiği Türk kahvesinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, Ayben Özçilingir Turtura'nın içtiği kahvenin deterjan ile yapıldığı belirlenirken işletme sahibi ile kahveyi yapan kişilerin de arasında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınarak haklarında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

        SEVK YAZISINDA DETAYLAR YER ALDI

        Detaylar ise Savcılığın sevk yazısında ortaya çıkmıştı. Sevk yazısında, şüphelilerin eylemlerinde herhangi bir kasıt unsuruna rastlanmadığı, olayın şüpheli Sıla Nur Ö.’nün, Münire A.’dan kafenin kalabalık olması üzerine yardım istemesi üzerine, Münire A.’nın ise daha önceden bilmediği kafe mutfağına girerek üzerinde hiçbir etiket bulunmayan şişe içerisindeki sıvı maddeyi direkt kahve yapımında kullanması üzerine gerçekleştiği öğrenilmişti.

        TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

        Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanarak kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verildi. Verilen takipsizlik kararında Ayben Özçilingir Turtura ‘mağdur’, Mustafa Emre T. ‘müşteki’ sıfatıyla, Engin Ö., Gülsüm Sude Ö., Sıla Nur Ö. ve Münire A. ise ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

        UZLAŞTIKLARI AKTARILDI

        Verilen kararda, şüphelilerin üzerine atılı suçun ‘uzlaşma’ kapsamında kalan suçlardan olduğu, yapılan müzakereler sonucunda ise şüpheliler Engin Ö., Gülsüm Sude Ö. ve Sıla Nur Ö.’nün müşteki tarafa toplamda 1 milyon 500 bin lira ödediği, böylece tarafların uzlaştığı aktarıldı.

        BİLİRKİŞİ RAPORUNDAN

        Bilirkişi raporuna da yer verilen takipsizlik kararında, şüpheli Münire A.’nın, iş yerinin mutfağında bulunan içme suyuyla karıştırılmaya müsait ve üzerinde etiket bulunmayan sıvı maddenin niteliği hakkında önceden bilgi sahibi olmadığı, bu nedenle bu maddeyi farkında olmadan kahve yapımında kullanmış olmasının kusur teşkil etmediği, dolayısıyla olayın meydana gelmesinde Münire A.’nın, Ayben Özçilingir Turtura'nın yaralanmasında herhangi bir kusurunun olmadığı kaydedildi. Söz konusu gerekçelerle şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verildi.

        Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yıkım kontrolden çıktı: Yaşanan panik anları kamerada

        Avcılar'da bir apartmanda kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yıkım kontrolden çıkınca moloz parçaları cadde üzerine döküldü. Ölen ya da yaralanan olmazken vatandaşların panikle kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (IHA)

