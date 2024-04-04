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        Marmaris Ordulular Derneği iftar verdi

        Marmaris Ordulular Kültür ve Dayanışma Derneği, iftar programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 12:11 Güncelleme: 04.04.2024 - 12:11
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        Marmaris Ordulular Derneği iftar verdi
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        Marmaris Ordulular Kültür ve Dayanışma Derneği, iftar programı düzenledi.

        Kemeraltı Mahallesi'ndeki dernek lokalinde verilen iftara, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Belediye Meclis Üyesi, Erdem Karaosmanoğlu, Marmaris'te yaşayan Ordulular, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, iftar öncesi ilahi ve ney dinletisi ile devam etti. Dualarla iftar açıldı.

        Dernek yöneticileri, ramazan bereketini paylaşmaktan memnuniyetlerini dile getirirken programa katılan davetlilere teşekkür etti.

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