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        Çağdaş Bodrum kritik sınavda

        Basketbol Süper Ligi'nde son 5 maçını kaybederek bitime 5 hafta kala kurtuluş barajının 2 galibiyet gerisinde düşme hattında kalan Çağdaş Bodrum Spor, yarın umutlarını tüketen Samsunspor'a konuk olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 11:12 Güncelleme: 04.04.2024 - 11:12
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        Çağdaş Bodrum kritik sınavda
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        Basketbol Süper Ligi'nde son 5 maçını kaybederek bitime 5 hafta kala kurtuluş barajının 2 galibiyet gerisinde düşme hattında kalan Çağdaş Bodrum Spor, yarın umutlarını tüketen Samsunspor'a konuk olacak. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Bodrum ekibinde hafta başında İtalya'ya transfer olan Amar Alibegovic'in yerine alınan uzun forvet Miles Norris ilk kez forma giyecek. Bu maçı kazanıp kurtuluş ateşini yakmak isteyen Çağdaş Bodrum ligdeki ilk sezonunda 25 haftada 7 galibiyet alırken, son sıradaki Samsunspor ise yine ilk yılında 3 galibiyetle yetinip kurtuluş umudunu yitirdi.

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