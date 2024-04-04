Eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet, kayınbiraderine 17 yıl hapis cezası

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, Figen Çoban'ı (40) yakarak öldürdükleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan eşi Mehmet Emin Ata Çoban (44), ağırlaştırılmış müebbet, kayınbiraderi Süleyman Çoban (43) ise yardım ve yataklıktan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan anne Hatice Çoban ile komşuları Vahit Sarı ise beraat etti.

Yeşilbağcılar Mahallesi Dağdibi mevkiinden 21 Ocak'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Süleyman Çoban, yengesi Figen Çoban'ın öldüğünü belirtip, ihbarda bulundu. Üzerine benzin döküp, kendini ateşe verdiği belirtilen 3 çocuk annesi Çoban'ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, Figen Çoban'ın eşi Mehmet Emin Ata Çoban ile kayınbiraderi Süleyman Çoban'ı gözaltına aldı. İki kardeş, 22 Ocak'ta yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli görülen ölüme ilişkin araştırmasını sürdüren jandarma, bu kez Mehmet Emin Ata Çoban, Süleyman Çoban, anne Hatice Çoban ve komşuları Vahit Sarı'yı gözaltına aldı. 3 şüpheli, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı, Sarı ise adli kontrol şartı ile salıverildi.

Figen Çoban'ın ölümüne ilişkin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Mehmet Emin Ata Çoban, kardeşi Süleyman ve annesi Hatice Çoban'ın şüpheli ve çelişkili durumlarının, olayın intihar olmadığını gösterdiği belirtildi. Mehmet Emin Ata Çoban'ın olay sırasında alkollü olduğu, olay tarihinde ve önceki dönemlerde eşine şiddet uyguladığı, kendisini aldattığını düşündüğü iddianamede yer aldı. Figen Çoban'ın başına aldığı darbenin etkisi ile beynin ön tarafında yerleşimli, bilinçli düşünmeden sorumlu olan frontal bölgede ekimoz meydana geldiği, bu yaralanma nedeniyle hareket kabiliyetinin kısıtlandığı belirtildi. Ayrıca, sırtüstü yatar vaziyette olduğu sırada üzerine hızlandırıcı madde dökülüp yakıldığı, çakmağın elinin yanına yerleştirildiği de aktarıldı.

'ANNEMİ BABAM YAKTI' İddianamede ayrıca Adli Tıp Kurumu 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun otopsi raporunda; alınan doku örneklerinin Kimya İhtisas Dairesi'nde yapılan tetkikinde tespit edilen ilaç etken maddelerinin, kişinin tedavisinde kullanıldığı, toksik düzeyde olmadığı ifade edildi. Tespit edilen karbonmonoksit düzeyinin ise tek başına ölüm meydana getirebilecek miktarda olmadığı, aranan diğer toksik maddelerin bulunmadığı, kişinin zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerine ulaşılamadığı vurgulandı. İddianamede; çiftin 6 yaşındaki oğullarının adli görüşme odasında alınan ifadesinde; babasının annesini yaktığını anlattığına yer verildi.

İddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri de vurgulandı. Mehmet Emin Ata Çoban ile kardeşi Süleyman Çoban'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramadan önce yanan cesedin fotoğrafını çektikleri belirtildi. Ayrıca Mehmet Emin Ata Çoban hakkında soruşturma yürütülmesini engellemek için olay sırasında evde olmadığına yönelik delil yaratmak için güvenlik kamerası olan markete gittiği vurgulandı. Figen Çoban'ın komşusu Vahit Sarı'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, 'Biri, eee birisi birilerini yaktı' diye ihbarda bulunduğu, Süleyman Çoban'ın ise olayı görmesine rağmen şüphelilere konu ile ilgili konuşmamalarını söylediği belirtildi. Mehmet Emin Ata Çoban, Süleyman Çoban ve Hatice Çoban için 'kadına karşı kasten öldürme', 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'eşi kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis, Vahit Sarı içinse 'suçluyu kayırmak' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

SAVCI MÜTAALASINI AÇIKLADI Mahkeme heyeti, geçen yıl temmuz ayında görülen duruşmada hakkında yeterli delil olmadığı gerekçesiyle Hatice Çoban'ın tahliyesine karar verdi. Savcı, 7 Mart'taki duruşmada mütalaasını açıklayarak, sanığın annesi Hatice Çoban hakkında beraat, Figen Çoban'ın kayınbiraderi Süleyman Çoban için eyleme iştirakten ceza verilmesini, sanık Mehmet Emin Ata Çoban'ın ise cinayetten ötürü ceza almasını ancak eşinin iş yerindeki şahısla olan mesajları nedeniyle haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti. Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Figen Çoban'ın ölümüyle ilgili davanın karar duruşması görüldü. Çoban'ın annesi Zeliha Karataş (63), babası Haydar Karataş (66), kız kardeşi Filiz Karataş'ın (22) da katıldığı duruşmada tutuklu sanıklar Mehmet Emin Ata Çoban, Süleyman Çoban, tutuksuz yargılanan Hatice Çoban, Vahit Sarı ile avukatlar hazır bulundu.

EŞİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, KAYINBİRADERİNE 17 YIL HAPİS Mehmet Emin Ata Çoban duruşmadaki savunmasında, "Eşimle tartıştık. Beyan edilen gibi saçtan tutma yok ben daha sonra markete indim. Marketten geldiğimde sol kısmına yatar vaziyetteydi. Yapıp da kaçmış olsam dahi iç organları yanarak ölmüştür. Komşumuz araba yanıyor diye müdahale ediyor. İlk dumanı komşumuz görmüştür. Dışındaki yanıkla kesinlikle ölmez. Ben geldiğimde nabzı atıyordu. Evde dahi değildim. Beraatimi talep ediyorum. Bu olayı yapmış olsam giderdim. Hiçbir yere gitmedim. İlk önce çocuklarım benimle konuşmazdı" dedi.