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        Öldürülen Figen Çoban'ın eşine ağırlaştırılırmış müebbet, kayınbiraderine 17 yıl hapis

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde Figen Çoban'ın yakılarak öldürüldüğü iddiasıyla 4 sanığın yargılandığı davada, maktulün eşi Mehmet Emin Ata Çoban'a ağırlaştırılmış müebbet, kayınbiraderi Süleyman Çoban'a ise 17 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 15:52 Güncelleme: 04.04.2024 - 15:52
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        Öldürülen Figen Çoban'ın eşine ağırlaştırılırmış müebbet, kayınbiraderine 17 yıl hapis
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        Muğla'nın Yatağan ilçesinde Figen Çoban'ın yakılarak öldürüldüğü iddiasıyla 4 sanığın yargılandığı davada, maktulün eşi Mehmet Emin Ata Çoban'a ağırlaştırılmış müebbet, kayınbiraderi Süleyman Çoban'a ise 17 yıl hapis cezası verildi.

        Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Emin Ata Çoban, Süleyman Çoban, tutuksuz yargılanan kayınvalide H.Ç. ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısının önceki mütalaasını tekrar ettiği duruşmada, sanık Mehmet Emin Ata Çoban 4 sayfalık savunmasını sundu.

        Maktulün kız kardeşi Filiz Karataş, "Ablam yakılarak öldürüldü. Bunu kabul edemiyorum. Sanıkların en ağır cezayı almasını istiyorum." dedi.

        Maktulün annesi, babası ve ağabeyi de sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

        Sanık H.Ç. ise çocuklarının da kendisinin de suçu olmadığını savunarak beraatini talep etti.

        - "En büyük mağdur benim"

        Esas hakkındaki son savunmasını yapan Mehmet Emin Ata Çoban, eşine şiddet uygulamadığını iddia etti.

        Olay günü eşiyle tartıştığını anlatan Çoban, "Benzin döküp yaksam benim de üzerime sıçrardı. Ben de yanardım. İncelemelerde benim kıyafetlerinde benzine rastlanmadı. Eşimin midesinden benzin çıktı. Otopsi raporunda var. Benzin içmiş. İç organları yanmış. Ben geldiğimde hala nefes alıyordu. Olay sırasında evde dahi değildim. Takdir yüce mahkememizin. Yapmış olsam kaçardım. 13 aydır cezaevindeyim. Eşimden, işimden çocuklarımdan oldum. En büyük mağdurum. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Emin Ata Çoban'ı "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimi uygulamadan "eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

        Heyet, sanık Süleyman Çoban'a ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 17 yıl hapis cezası verdi, diğer sanıklar H.Ç. ile V.S'nin ise beraatine hükmetti.

        - "Ablam huzur içinde uyuyacak"

        Duruşma sonrası adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Figen Çoban'ın ailesinin avukatı Kemal Ertuğrul, mahkeme heyetinin kendileri açısından son derece hukuka uygun bir karar verdiğini söyledi.

        Figen Çoban'ın kız kardeşi Filiz Karataş ise "Ablam huzur için uyuyacak. Adalet yerini buldu." dedi.

        Baba Haydar Karataş da "Adalete güvendik. Avukatlarıma, sizlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

        - Olay

        Yeşilbağcılar Mahallesi'nden 21 Ocak'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Süleyman Çoban yengesi Figen Çoban'ın öldüğü ihbarında bulunmuştu. Üzerine benzin döküp, kendini ateşe vererek hayatını kaybettiği belirtilen kadının cenazesi incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş, şüpheliler Mehmet Emin Ata Çoban, Süleyman Çoban, H.Ç. ve V.S. gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden V.S. serbest bırakılmış, diğerleri "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı. Yargılama sürecinde kayınvalide H.Ç. tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

        Hazırlanan iddianamede, maktulün eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin ağırlaştırılmış müebbet, V.S'nin ise 5 yıl hapisle cezalandırılması istenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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