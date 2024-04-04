Eski Datça Belediye Başkanı CHP'li Uçar'ın sözlerine tepki

MUĞLA’da, CHP’den Datça Belediye Başkanı seçilen Aytaç Kurt için düzenlenen devir teslim töreninde konuşan eski Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ın, "Ne olursa olsun belediyeye her aldığımız kişi Cumhuriyet Halk Partili. Belediyeye aldığımız o Cumhuriyet Halk Partililerin bir MHP'li faşist bir insana, kim olursa olsun ona 'Başkanım' demesini içime sindiremiyorum" sözleri tepkilere neden oldu. CHP Datça İlçe Başkanı Sezai Öz, "Kullandığı ifadeler partimizin ve yeni belediye yönetimimizin resmi görüşünü yansıtmamaktadır" derken, MHP Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel de "Belediye bünyesinde işe alımların sadece CHP'li kişilerden yapıldığı itirafı da incelenmesi gereken bir konudur" dedi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP’den Datça Belediye Başkanı seçilen Aytaç Kurt için dün devir teslim töreni yapıldı. Törende konuşan eski Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, "Ne olursa olsun belediyeye her aldığımız kişi CHP'li. Belediyeye aldığımız o CHP'lilerin bir MHP'li faşist bir insana kim olursa olsun ona 'Başkanım' demesini içime sindiremiyorum. O bakımdan o güzellikleri tattıra tattıra daha ciddi siyaset yapalım. Kendi partililerimizin hiçbir zaman yüzünü, boynunu yere eğdirmeyelim. Bu mutlulukları, bu partililerimize yaşatmak adına şimdiden başarılar" ifadelerini kullandı. Uçar'ın sözleri sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepki gördü.

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Datça İlçe Başkanı Sezai Öz, "Önceki dönem belediye başkanının devir teslim töreninde kullandığı ifadeler partimizin ve yeni belediye yönetimimizin resmi görüşünü yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı. 'KONUŞMALARA ÜZÜLEREK ŞAHİT OLDUK' MHP Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel de yazılı bir açıklama yaptı. Akyel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Seçimlerin öncelikle Datça'mıza ve Muğla'mıza, sonrasında cennet vatanımız Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun. Özellikle Datça kültürüne ve siyasetine yakışır bir seçim dönemi oldu. Siyasi nezaket ve saygı çerçevesinde geçen seçim dönemi Datça'mızın en büyük kazancı olduğu ve Datça siyasetinde gelecek kuşaklara devredeceğimiz en büyük kazançtır. Dün, Datça Belediye Başkanlığında devir teslim töreni esnasındaki konuşmalara üzülerek şahit olduk. Siyasi nezaket ve saygıyı, toplumu kucaklayan söylemleri, siyasi strateji olarak kullananların gerçek yüzlerini bu vesileyle de görmüş olduk. Datça Belediye Başkanlığı bünyesine alınan bütün personelin CHP'li olduğunu söyleyen önceki dönem Belediye Başkanı Gürsel Uçar; Datça Belediye Başkan Adayımız Feyzullah Gülada'yı hedef göstererek MHP'yi faşistlikle suçladığı konuşmasını hayretle ve şaşırarak izleyip, dinledik. Gürsel Uçar'ın bu partizanca, kin ve nefret dolu söylemlerini dinlerken herkesi kucaklayacak bir yönetim anlayışı sergileyeceğini söyleyen yeni yönetimin de alkışlayarak destek vermesi Datça'mız için bir utanç kaynağı olarak tarihte yerini almıştır."