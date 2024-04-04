Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Eski Datça Belediye Başkanı CHP'li Uçar'ın sözlerine tepki

        MUĞLA'da, CHP'den Datça Belediye Başkanı seçilen Aytaç Kurt için düzenlenen devir teslim töreninde konuşan eski Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ın, "Ne olursa olsun belediyeye her aldığımız kişi Cumhuriyet Halk Partili.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 17:59 Güncelleme: 04.04.2024 - 18:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski Datça Belediye Başkanı CHP'li Uçar'ın sözlerine tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA’da, CHP’den Datça Belediye Başkanı seçilen Aytaç Kurt için düzenlenen devir teslim töreninde konuşan eski Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ın, "Ne olursa olsun belediyeye her aldığımız kişi Cumhuriyet Halk Partili. Belediyeye aldığımız o Cumhuriyet Halk Partililerin bir MHP'li faşist bir insana, kim olursa olsun ona 'Başkanım' demesini içime sindiremiyorum" sözleri tepkilere neden oldu. CHP Datça İlçe Başkanı Sezai Öz, "Kullandığı ifadeler partimizin ve yeni belediye yönetimimizin resmi görüşünü yansıtmamaktadır" derken, MHP Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel de "Belediye bünyesinde işe alımların sadece CHP'li kişilerden yapıldığı itirafı da incelenmesi gereken bir konudur" dedi.

        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP’den Datça Belediye Başkanı seçilen Aytaç Kurt için dün devir teslim töreni yapıldı. Törende konuşan eski Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, "Ne olursa olsun belediyeye her aldığımız kişi CHP'li. Belediyeye aldığımız o CHP'lilerin bir MHP'li faşist bir insana kim olursa olsun ona 'Başkanım' demesini içime sindiremiyorum. O bakımdan o güzellikleri tattıra tattıra daha ciddi siyaset yapalım. Kendi partililerimizin hiçbir zaman yüzünü, boynunu yere eğdirmeyelim. Bu mutlulukları, bu partililerimize yaşatmak adına şimdiden başarılar" ifadelerini kullandı. Uçar'ın sözleri sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepki gördü.

        Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Datça İlçe Başkanı Sezai Öz, "Önceki dönem belediye başkanının devir teslim töreninde kullandığı ifadeler partimizin ve yeni belediye yönetimimizin resmi görüşünü yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

        'KONUŞMALARA ÜZÜLEREK ŞAHİT OLDUK'

        MHP Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel de yazılı bir açıklama yaptı. Akyel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        “Seçimlerin öncelikle Datça'mıza ve Muğla'mıza, sonrasında cennet vatanımız Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun. Özellikle Datça kültürüne ve siyasetine yakışır bir seçim dönemi oldu. Siyasi nezaket ve saygı çerçevesinde geçen seçim dönemi Datça'mızın en büyük kazancı olduğu ve Datça siyasetinde gelecek kuşaklara devredeceğimiz en büyük kazançtır. Dün, Datça Belediye Başkanlığında devir teslim töreni esnasındaki konuşmalara üzülerek şahit olduk. Siyasi nezaket ve saygıyı, toplumu kucaklayan söylemleri, siyasi strateji olarak kullananların gerçek yüzlerini bu vesileyle de görmüş olduk. Datça Belediye Başkanlığı bünyesine alınan bütün personelin CHP'li olduğunu söyleyen önceki dönem Belediye Başkanı Gürsel Uçar; Datça Belediye Başkan Adayımız Feyzullah Gülada'yı hedef göstererek MHP'yi faşistlikle suçladığı konuşmasını hayretle ve şaşırarak izleyip, dinledik. Gürsel Uçar'ın bu partizanca, kin ve nefret dolu söylemlerini dinlerken herkesi kucaklayacak bir yönetim anlayışı sergileyeceğini söyleyen yeni yönetimin de alkışlayarak destek vermesi Datça'mız için bir utanç kaynağı olarak tarihte yerini almıştır."

        'BU KONULARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

        Açıklamada ayrıca, "Belediye bünyesinde işe alımların sadece CHP'li kişilerden yapıldığı itirafı da incelenmesi gereken bir konudur. İşe alınan vatandaşlarımızın CHP üyeliği var mıdır? Üyelikleri var ise üyelik tarihleri ile işe alım tarihleri arasında bir bağlantı var mıdır? Durum bu şekilde ise Datça'da CHP'li olmayan ya da CHP'yi desteklemeyen bir vatandaşın yaşama, çalışma hakkı yok mudur? Bu sorularımızın cevabını o dönemin ilçe başkanı Aytaç Kurt'tan bekliyoruz. Aytaç Bey seçim döneminde vatandaşların kendisine ilettiği sorulara ‘Bilgim yok mevcut, Belediye Başkanına sorun’ diye cevap verdiği gibi bu konuda da topu önceki başkana mı atacak merakla bekliyoruz. Son olarak CHP yönetimine tekrar hatırlatmak isteriz ki; Datça halkını bu şekilde kin ve nefret söylemleriyle kirletemezsiniz. Belediye Başkanlığı makamını partililerinize iş kapısı olarak kullanamazsınız. MHP Datça İlçe Başkanlığı olarak bu konuların takipçisi olacağımızı tüm Datça halkına bildiririz. Parti menfaatleri üzerine siyaset yapan bu zihniyetlerle mücadelemizi hukuk üzerinden yürüteceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altında bir rekor daha!
        Altında bir rekor daha!
        Bayramda hava nasıl olacak?
        Bayramda hava nasıl olacak?
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        Seçimi kazandı mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
        Seçimi kazandı mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
        Beşiktaş'tan art arda müjdeler
        Beşiktaş'tan art arda müjdeler
        Türkan Şoray cenazeye neden katılmadı?
        Türkan Şoray cenazeye neden katılmadı?
        İşte ilk 11'ler!
        İşte ilk 11'ler!
        İsrail'de İran alarmı: Tel Aviv'de sığınaklar mı açılacak?
        İsrail'de İran alarmı: Tel Aviv'de sığınaklar mı açılacak?
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Adana'da muhtarlar arasında mazbata kavgası
        Adana'da muhtarlar arasında mazbata kavgası
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        İmamoğlu ve Yavaş göreve başladı
        İmamoğlu ve Yavaş göreve başladı
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        İlk bakışta ne gördünüz?
        İlk bakışta ne gördünüz?
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu

        Benzer Haberler

        Seydikemer Belediye Başkanı Akdenizli, mazbatasını aldı
        Seydikemer Belediye Başkanı Akdenizli, mazbatasını aldı
        Fethiye'de "Bronz Cankurtaran Eğitimi" düzenlendi
        Fethiye'de "Bronz Cankurtaran Eğitimi" düzenlendi
        Fethiye Belediye Başkanı Karaca mazbatasını aldı
        Fethiye Belediye Başkanı Karaca mazbatasını aldı
        Öldürülen Figen Çoban'ın eşine ağırlaştırılırmış müebbet, kayınbiraderine 1...
        Öldürülen Figen Çoban'ın eşine ağırlaştırılırmış müebbet, kayınbiraderine 1...
        Bodrum'da 17'si çocuk 36 kaçak göçmen kurtarıldı
        Bodrum'da 17'si çocuk 36 kaçak göçmen kurtarıldı
        Bodrum'da jandarma ekipleri motosiklet ve sürücülerine yönelik denetim yapt...
        Bodrum'da jandarma ekipleri motosiklet ve sürücülerine yönelik denetim yapt...