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        Bodrum FK seri arıyor

        1'inciLig'de 4 maçlık galibiyet hasretinin ardından hafta içinde Manisa FK'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştıran Bodrum FK yarın Ankara Keçiörengücü'nü seri yakalama hedefiyle ağırlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 11:51 Güncelleme: 05.04.2024 - 11:51
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        Bodrum FK seri arıyor
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        1'inciLig'de 4 maçlık galibiyet hasretinin ardından hafta içinde Manisa FK'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştıran Bodrum FK yarın Ankara Keçiörengücü'nü seri yakalama hedefiyle ağırlayacak. Bodrum İlçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Yiğit Arslan'ın yöneteceği maçta ev sahibi Bodrum, Eyüpspor karşısında aldığı 2 maçlık ceza nedeniyle taraftarından yine yoksun olacak. Bodrum FK ligde normal sezon son 6 haftasına 47 puanla Play-Off barajında beşinci sırada girdi. Finalleri bir an önce garantilemek isteyen yeşil-beyazlı ekibin sekizinci basamaktaki Gençlerbirliği'yle arasında 4 puanlık fark bulunuyor. Keçiörengücü ise 32 puanla alt grupla bağını koparmaya çalışıyor.

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