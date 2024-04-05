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        Devrimci Parti Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı

        MUĞLA'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Devrimci Parti Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçı (26), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 16:44 Güncelleme: 05.04.2024 - 16:50
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        Devrimci Parti Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı
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        MUĞLA'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Devrimci Parti Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçı (26), tutuklandı.

        Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 09.30 sıralarında Çetibeli Uygulama Noktası'nda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Kimlik kontrolünde hakkında 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan kesinleşmiş 13 ay hapis cezası bulunan Devrimci Parti Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçı, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Taşçı, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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