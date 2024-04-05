Devrimci Parti Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı
MUĞLA'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Devrimci Parti Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçı (26), tutuklandı.
MUĞLA'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Devrimci Parti Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçı (26), tutuklandı.
Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 09.30 sıralarında Çetibeli Uygulama Noktası'nda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Kimlik kontrolünde hakkında 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan kesinleşmiş 13 ay hapis cezası bulunan Devrimci Parti Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçı, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Taşçı, tutuklandı.
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