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        Bodrum Hotel Show 2024 sona erdi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Hotel Show 2024 buluşması sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 16:00 Güncelleme: 05.04.2024 - 16:00
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        Bodrum Hotel Show 2024 sona erdi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Hotel Show 2024 buluşması sona erdi.

        Bodrum Otelciler Derneği (BODER), Bodrum Turizm Teknik Müdürler Derneği ve Bodrum Kat Hizmetleri Yöneticileri Derneği işbirliğinde Bodrum Belediyesi ve Bodrum Belediyesi Kültür AŞ desteğiyle düzenlenen etkinlik, turizm sektörü temsilcilerini sezon öncesinde Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde bir araya getirdi.

        BODER Başkanı Ömer Dengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin otelciler için en uygun fiyat avantajlarını sağlamak amacıyla düzenlediğini söyledi.

        Dengiz, Bodrum Hotel Show 2024 buluşma etkinliğine, Kuşadası, Marmaris, Fethiye ve Milas'tan da 2 bine yakın profesyonelin geldiğini belirtti.

        Buluşmanın bugün son günü olduğunu ifade eden Dengiz, "43 firma stant açtı. Organizasyon eksikliği yaşanmaması için son dakikalarda gelen firmaları alamadık. BODER olarak üye menfaatleri için böyle projeler yapmaya devam edeceğiz. Bu buluşmalar daha çok büyüyerek Bodrum'a marka olacaktır diye düşünüyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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