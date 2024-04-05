Bodrum Hotel Show 2024 sona erdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Hotel Show 2024 buluşması sona erdi.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER), Bodrum Turizm Teknik Müdürler Derneği ve Bodrum Kat Hizmetleri Yöneticileri Derneği işbirliğinde Bodrum Belediyesi ve Bodrum Belediyesi Kültür AŞ desteğiyle düzenlenen etkinlik, turizm sektörü temsilcilerini sezon öncesinde Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde bir araya getirdi.

BODER Başkanı Ömer Dengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin otelciler için en uygun fiyat avantajlarını sağlamak amacıyla düzenlediğini söyledi.