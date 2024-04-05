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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, mazbatasını aldı

        CHP'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Aras, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 20:35 Güncelleme: 05.04.2024 - 20:35
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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, mazbatasını aldı
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        CHP'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Aras, mazbatasını aldı.

        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Aras ve partililer, Muğla Barosu'na giderek mazbatasını aldı.

        Seçimleri yüzde 54,99'luk oyla kazanan Aras, resmi olarak göreve başladı.

        Baro toplantı salonunda düzenlenen törene, CHP parti meclisi üyeleri Alkım Denizaslanı, Baran Bozoğlu, il başkanı Zekican Balcı, milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Özcan ve Süreyya Öneş Dereci ve çok sayıda partili katıldı.

        Daha sonra gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan Aras, büyük gurur yaşadığını söyledi.

        Tarihi, kültürü, doğası ve insanı ile Muğla gibi eşsiz bir kentin sorumluluğunu üstlenmek onurunu kendisine yaşatan herkese teşekkür eden Aras, "Ben bayrağı, bir üstattan devralmanın haklı gururu ve heyecanı içindeyim. Muğla'mıza bir ömür adamış, önce insanlığı ile hepimize örnek olmuş sonra yöneticiliği ile bir miras bırakmış Sayın Osman Gürün başkanımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

        Görevi Aras'a teslim eden Muğla Büyükşehir Belediyesi kurucu Başkanı Osman Gürün de büyükşehir belediye başkanlığının çok önemli bir görev olduğunu ve çok büyük bir sorumluluk duygusu gerektirdiğini ve bütün başkanların o sorumluluk duygusuna sahip olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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