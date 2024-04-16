Dalaman'da rafting eğitim ve gelişim kampı yapılıyor

Dalaman Çayı Atatürk Köprüsü mevkisinde yapılan kampta, ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan rafting takımlarından 30 sporcu yer alıyor.

Türkiye Kano Federasyonu tarafından 9 ilde eş zamanlı başlatılan Rafting Bölgesel Eğitim ve Gelişim Kamplarının bir ayağı Dalaman'da gerçekleştiriliyor.

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