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        Dalaman'da rafting eğitim ve gelişim kampı yapılıyor

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde rafting sporunun geliştirilmesi için düzenlenen kampa 30 sporcu katılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 13:01 Güncelleme: 16.04.2024 - 13:01
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        Dalaman'da rafting eğitim ve gelişim kampı yapılıyor
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        Muğla'nın Dalaman ilçesinde rafting sporunun geliştirilmesi için düzenlenen kampa 30 sporcu katılıyor.

        Türkiye Kano Federasyonu tarafından 9 ilde eş zamanlı başlatılan Rafting Bölgesel Eğitim ve Gelişim Kamplarının bir ayağı Dalaman'da gerçekleştiriliyor.

        Dalaman Çayı Atatürk Köprüsü mevkisinde yapılan kampta, ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan rafting takımlarından 30 sporcu yer alıyor.

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