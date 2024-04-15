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        Bodrum açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 22:43 Güncelleme: 15.04.2024 - 22:43
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        Bodrum açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

        Ekiplerce, hareketli lastik bot durdurularak aralarında çocukların da bulunduğu 43 düzensiz göçmen ile ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şüpheli yakalandı.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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