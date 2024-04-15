Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye açıklarında batan can salındaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen ve batan can salındaki 13 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 20:38 Güncelleme: 15.04.2024 - 20:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye açıklarında batan can salındaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen ve batan can salındaki 13 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve içerisinde düzensiz göçmen bulunan can salının battığı bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

        Ekipler tarafından yarı batık durumda tespit edilen can salından ve deniz yüzeyinden 1'i çocuk 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon
        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        İsrail, İran'a ne yanıt verecek?
        İsrail, İran'a ne yanıt verecek?
        Beşiktaş'tan Santos ve Çalımbay açıklaması!
        Beşiktaş'tan Santos ve Çalımbay açıklaması!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Süt alım fiyatına zam
        Süt alım fiyatına zam
        Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
        Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
        Ayhan Bora Kaplan davasında ilk duruşma
        Ayhan Bora Kaplan davasında ilk duruşma
        Arda'nın geleceği merak konusu
        Arda'nın geleceği merak konusu
        Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu?
        Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu?
        İran-İsrail gerilimi sonrası analistlerin petrol tahminleri
        İran-İsrail gerilimi sonrası analistlerin petrol tahminleri
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        7 Ekim'den sonra bölgede neler yaşandı?
        7 Ekim'den sonra bölgede neler yaşandı?
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        Binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Umduğunu bulamadı
        Umduğunu bulamadı
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?

        Benzer Haberler

        Okul Sporları Beyzbol Türkiye Şampiyonası Fethiye'de başladı
        Okul Sporları Beyzbol Türkiye Şampiyonası Fethiye'de başladı
        Fethiye'de çocuk şenliği başladı
        Fethiye'de çocuk şenliği başladı
        Ramazan Bayramı tatilinde Babadağ'dan 4 bin 53 kişi yamaç paraşütüyle uçtu
        Ramazan Bayramı tatilinde Babadağ'dan 4 bin 53 kişi yamaç paraşütüyle uçtu
        Bodrum açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı
        Fethiyespor - Isparta 32 Spor: 5-0
        Fethiyespor - Isparta 32 Spor: 5-0
        Muğla ve Antalya'da tatilciler, dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu
        Muğla ve Antalya'da tatilciler, dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu