Fethiye açıklarında batan can salındaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ekipler tarafından yarı batık durumda tespit edilen can salından ve deniz yüzeyinden 1'i çocuk 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve içerisinde düzensiz göçmen bulunan can salının battığı bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

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