Fethiyespor - Isparta 32 Spor: 5-0

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta iddiasız kalan Fethiyespor, 3 maçlık galibiyet hasretinin ardından Isparta 32 Spor'u 5-0 mağlup etti. Fethiye İlçe Stadı'ndaki maçta ev sahibinin gollerini 36'ncı dakikada Nurettin, 45'inci dakikada Murat, 48'inci dakikada Ramazan ile 87 ve 90'ıncı dakikalarda Ahmet Dereli attı. Bu skorla Fethiyespor sezonun bitimine 3 maç kala puanını 43 yaptı.

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