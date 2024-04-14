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        Fethiyespor - Isparta 32 Spor: 5-0

        STAT:Fethiye İlçeHAKEMLER: Abdulbaki Ayyıldız, Enes Biroğlu, Oğuzhan YazırFETHİYESPOR: Anıl - Rıdvan, Ali Mert, Şahan, Berk, Serdar Ümit, Ömer Mert (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 17:02 Güncelleme: 14.04.2024 - 17:02
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        Fethiyespor - Isparta 32 Spor: 5-0
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        STAT:Fethiye İlçe

        HAKEMLER: Abdulbaki Ayyıldız, Enes Biroğlu, Oğuzhan Yazır

        FETHİYESPOR: Anıl - Rıdvan, Ali Mert, Şahan, Berk, Serdar Ümit, Ömer Mert (Dk. 66 Abdullah), Ramazan, Nurettin, Murat (Dk. 66 Ahmet Dereli), Selçuk (Dk. 74 Selim)

        ISPARTA 32 SPOR: Berk - Yiğithan, Gürkan, Samet, Fırat (Dk. 83 Ömer Çiçek), Abdulkerim, Cemal, Caner (Dk. 46 Mustafa Diler), Muhlis (Dk. 55 Zeki Mert), Mehmet (Dk. 55 Berat), Alim

        GOLLER: Dk. 36 Nurettin, Dk. 45 Murat, Dk. 48 Ramazan, Dk. 87 ve Dk. 90 Ahmet Dereli (Fethiyespor)

        SARI KARTLAR: Nurettin, Şahan (Fethiyespor), Alim (Isparta 32 Spor)

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta iddiasız kalan Fethiyespor, 3 maçlık galibiyet hasretinin ardından Isparta 32 Spor'u 5-0 mağlup etti. Fethiye İlçe Stadı'ndaki maçta ev sahibinin gollerini 36'ncı dakikada Nurettin, 45'inci dakikada Murat, 48'inci dakikada Ramazan ile 87 ve 90'ıncı dakikalarda Ahmet Dereli attı. Bu skorla Fethiyespor sezonun bitimine 3 maç kala puanını 43 yaptı.

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