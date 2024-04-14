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        Türk halk müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan son yolculuğuna uğurlandı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tedavi gördüğü hastanede dün 82 yaşında yaşamını yitiren Türk halk müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 15:47 Güncelleme: 14.04.2024 - 15:50
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        Türk halk müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan son yolculuğuna uğurlandı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tedavi gördüğü hastanede dün 82 yaşında yaşamını yitiren Türk halk müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Bodrum'da yaşayan Türk halk müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan, 2020 yılında düzenli aralıklarla yaptırdığı check-up sırasında kalın bağırsak kanserine yakalandığını öğrendi. Sanatçı, tümörün kontrol altına alınması için kemoterapi tedavisi almaya başladı. Kemoterapi tedavisinin tamamlanmasının ardından Günhan'ın ameliyat olmasına karar verildi. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Günhan'ın hastalığı daha sonra 3 kez nüksetti. Evli, 1 çocuk babası Günhan, son olarak 5 gün önce rahatsızlığının artması üzerine kaldırıldığı Bodrum'daki özel hastanede dün öğlen hayatını kaybetti.

        SEVENLERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

        Türk halk müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan için bugün öğlen Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Günhan'ın oğlu Ozan Günhan, ailesi, sanatçı dostları ve çok sayıda seveni katıldı. Kılınan namazın ardından Günhan için helallik alındı. Ardından Günhan'ın bir süre omuzlarda taşınan tabutu, Bitez Mezarlığı'na götürüldü. Günhan'ın cenazesi burada sevenlerinin gözyaşları içinde toprağa verildi.

        'ONU HEP GÜLER YÜZÜYLE HATIRLAYACAĞIZ'

        Cenaze namazına katılan müzisyen Bora Gencer, "Şakir ağabey benim gençliğimin çok sevilen isimlerinden. Hep onu güler yüzüyle hatırlayacağız. Çok değerli bir şahsiyetti. Aşırı bir samimiyetim yakınlığım olmadı ama hep uzaktan çok seversiniz bir insanı ya, işte benim için öyle bir şahsiyetti. Allah rahmet eylesin, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Bu dünyadan yavaş yavaş gidiyoruz hiçbirimiz kalıcı değiliz. Şakir ağabeyin hastalığından haberim olmadı olsaydı ilgilenmek isterdim" dedi.

        ŞAKİR ÖNER GÜNHAN KİMDİR

        1942 yılında Bursa'nın Mudanya ilçesinde dünyaya gelen Şakir Öner Günhan, memur bir babanın çocuğu olarak ilkokul ve ortaokul eğitimini Anadolu'nun farklı yerlerinde tamamladı. Liseyi Ankara'da okuyan Günhan, Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi ile Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü'yle birlikte, Ankara Devlet Konservatuarı Şan Bölümü'nden başarı ile mezun oldu. Günhan, 1966 senesinde Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı olarak TRT'ye girdi. TRT'de 1973 senesinden itibaren prodüktör olarak çalıştı. Daha sonra 'Yörelerimiz Türkiye', 'Ankara Rüzgarı' ve 'Türkülerin Hikayesi' başta olmak üzere pek çok televizyon programında sunucu, yönetmen ve yapımcı olarak görev yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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