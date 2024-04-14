Bodrum FK çıkış peşinde

1'inci Lig'de son 6 maçta tek galibiyetle yetinerek bitime 5 maç kala play-off barajındaki yerini riske atan Bodrum FK yarın küme düşme korkusu yaşayan Adanaspor'a konuk olacak. Yeni Adana Stadyumu'nda başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. Bodrum ekibi ligde 29 maçta 48 puan toplarken, Adanaspor ise 31 puanla düşme hattında yer alıyor. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, kazanıp play-off oynamayı bir an önce garantilemek istediklerini söyledi.

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