Muğla'da minibüste çıkan yangın sıçradığı eve zarar verdi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, minibüste çıkan yangın sıçradığı eve zarar verdi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, minibüste çıkan yangın sıçradığı eve zarar verdi.
Karaçulha Mahallesi Mezarlık Caddesi'nde evin önünde park halindeki 48 AEL 608 plakalı minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yanan minibüsteki alevler yakınındaki evin ikinci katındaki balkona sıçradı. İtfaiye ekiplerince minibüs ve evdeki yangın söndürüldü.
Yangında minibüs kullanılamaz hale gelirken, evde hasar meydana geldi.
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