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        Muğla'da minibüste çıkan yangın sıçradığı eve zarar verdi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, minibüste çıkan yangın sıçradığı eve zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 21:14 Güncelleme: 13.04.2024 - 21:14
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        Muğla'da minibüste çıkan yangın sıçradığı eve zarar verdi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, minibüste çıkan yangın sıçradığı eve zarar verdi.

        Karaçulha Mahallesi Mezarlık Caddesi'nde evin önünde park halindeki 48 AEL 608 plakalı minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yanan minibüsteki alevler yakınındaki evin ikinci katındaki balkona sıçradı. İtfaiye ekiplerince minibüs ve evdeki yangın söndürüldü.

        Yangında minibüs kullanılamaz hale gelirken, evde hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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