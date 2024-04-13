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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde silahlı saldırı: 3'ü ağır 4 yaralı

        Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 3'ü ağır 4 yaralı

        Beyoğlu'nda kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralılar olduğu öğrenilirken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 20:04 Güncelleme: 13.04.2024 - 20:15
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        Beyoğlu'nda silahlı saldırı
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        İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından sokakta bulunanlara yönelik yapılan silahlı saldırıda 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Polis, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

        3'Ü AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

        Olay, saat 17.30 sıralarında Örnektepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler tarafından sokakta bulunanlara yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3'ü ağır 4 kişi yaralanırken Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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