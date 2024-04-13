Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 3'ü ağır 4 yaralı
Beyoğlu'nda kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralılar olduğu öğrenilirken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından sokakta bulunanlara yönelik yapılan silahlı saldırıda 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Polis, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı.
3'Ü AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI
Olay, saat 17.30 sıralarında Örnektepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler tarafından sokakta bulunanlara yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3'ü ağır 4 kişi yaralanırken Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.