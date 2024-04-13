Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 3'ü ağır 4 yaralı Beyoğlu'nda kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralılar olduğu öğrenilirken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 13.04.2024 - 20:04 Güncelleme: 13.04.2024 - 20:15 facebook

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