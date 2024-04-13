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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Yabancı hakemden ilk VAR müdahalesi: Ankaragücü - Gaziantep maçında gol iptal edildi! - Gaziantep FK Haberleri

        Yabancı hakemden ilk VAR müdahalesi: Gol iptal edildi!

        Süper Lig'in 32. haftasındaki MKE Ankaragücü - Gaziantep FK maçında lig tarihinde bir ilk yaşandı ve İspanyol Mario Melero Lopez, ilk yabancı VAR hakemi oldu. Müsabakanın ilk yarısında Ankaragücü öne geçerken VAR müdahalesi ile bu gol geçersiz sayıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2024 - 18:59 Güncelleme: 13.04.2024 - 18:59
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        Yabancı hakemden ilk VAR müdahalesi
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        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 yenerken Süper Lig tarihinde de bir ilk yaşandı. Bu müsabakada görevlendirilen İspanyol Mario Melero Lopez, Süper Lig tarihindeki ilk yabancı VAR hakemi oldu.

        İki takımın karşı karşıya geldiği maçta İspanyol hakem Mario Melero López ilk müdahaleyi yaptı.

        24. dakikada orta sahadan rakiplerini geçerek ceza sahası çizgisi üzerine gelen Bassogog, ceza sahasına giren Sowe pas verdi.

        Bu futbolcunun kaleci Nita'yı geçerek kaleye gönderdiği top filelerle buluştu.

        VAR'ın müdahalesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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