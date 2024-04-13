Yabancı hakemden ilk VAR müdahalesi: Gol iptal edildi! Süper Lig'in 32. haftasındaki MKE Ankaragücü - Gaziantep FK maçında lig tarihinde bir ilk yaşandı ve İspanyol Mario Melero Lopez, ilk yabancı VAR hakemi oldu. Müsabakanın ilk yarısında Ankaragücü öne geçerken VAR müdahalesi ile bu gol geçersiz sayıldı

Habertürk Giriş: 13.04.2024 - 18:59 Güncelleme: 13.04.2024 - 18:59 facebook

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