Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in yatı Bodrum'da

DUBAİ Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in 'Radiant' adlı mega yatı, bu sabah Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Yat, tatilcilerin ilgisini çekti.

Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in 'Cayman Adaları' bayraklı, 110 metre uzunluğundaki 'Işıltılı' anlamına gelen 'Radiant' adlı mega yatı, bugün, sabah saatlerinde Kumbahçe Gemi Yanaşma İskelesi’ne demirledi. Akaryakıt, lojistik ve otomotiv gibi sektörlerde faaliyet gösteren dünyanın sayılı zenginlerinden olan ve As Majid Al Futtaim Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Al Futtaim'in yatta olup olmadığı bilinmezken, 270 milyon paunt değerindeki yatın, saldırı anında 80 knot hıza ulaştığı ve ayrıca özel güvenlik önlemleri bulunduğu bildirildi. Banyo aparatlarının altın kaplama olduğu ve içinde her türlü lüksle, teknolojinin bulunduğu mega yatın özel süitleri bulunuyor. Yat, tatilcilerin de ilgisini çekti.