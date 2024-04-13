Bodrum'a "Star Legend" kruvaziyeri ile 218 yolcu geldi

Öte yandan 110 metre uzunluğundaki mega lüks motor yat "Radiant" da Bodrum'a geldi. Bodrum Limanı'na demirleyen yatta mavi tur için hazırlık yapıldığı gözlendi.

Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyüş yapan yolcular alışveriş yaptı, bazıları da güneşli havayı değerlendirerek denize girdi.

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