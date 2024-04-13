Bodrum'a "Star Legend" kruvaziyeri ile 218 yolcu geldi
Bahamalar bayraklı "Star Legend" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.
Bahamalar bayraklı "Star Legend" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.
Rodos Limanı'ndan gelen 159 metre uzunluğundaki dev gemide çoğu ABD'li 218 yolcu ve 194 personel bulunuyor. Gemiden inen yolcular pasaport işlemlerinin ardından turistik ilçeyi gezdi.
Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyüş yapan yolcular alışveriş yaptı, bazıları da güneşli havayı değerlendirerek denize girdi.
Geminin akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.
Öte yandan 110 metre uzunluğundaki mega lüks motor yat "Radiant" da Bodrum'a geldi. Bodrum Limanı'na demirleyen yatta mavi tur için hazırlık yapıldığı gözlendi.
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