Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'a "Star Legend" kruvaziyeri ile 218 yolcu geldi

        Bahamalar bayraklı "Star Legend" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 15:12 Güncelleme: 13.04.2024 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'a "Star Legend" kruvaziyeri ile 218 yolcu geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bahamalar bayraklı "Star Legend" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

        Rodos Limanı'ndan gelen 159 metre uzunluğundaki dev gemide çoğu ABD'li 218 yolcu ve 194 personel bulunuyor. Gemiden inen yolcular pasaport işlemlerinin ardından turistik ilçeyi gezdi.

        Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyüş yapan yolcular alışveriş yaptı, bazıları da güneşli havayı değerlendirerek denize girdi.

        Geminin akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

        Öte yandan 110 metre uzunluğundaki mega lüks motor yat "Radiant" da Bodrum'a geldi. Bodrum Limanı'na demirleyen yatta mavi tur için hazırlık yapıldığı gözlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayram trafiği artıyor! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Bayram trafiği artıyor! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mektubu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mektubu
        UEFA ülke puanı için kritik viraj!
        UEFA ülke puanı için kritik viraj!
        1 kişi yaşamını yitirdi, yaralılar var! Tahliyeler sürüyor... Teleferik faciası!
        1 kişi yaşamını yitirdi, yaralılar var! Tahliyeler sürüyor... Teleferik faciası!
        Tatil için gelmiş!
        Tatil için gelmiş!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        "8 ayda yaklaşık 7 bin etkinlik"
        "8 ayda yaklaşık 7 bin etkinlik"
        Dünyadan İsrail, İran ve Filistin uyarısı: Bölgeye gitmeyin
        Dünyadan İsrail, İran ve Filistin uyarısı: Bölgeye gitmeyin
        Ünlü oyuncu hırsız yakaladı
        Ünlü oyuncu hırsız yakaladı
        İzmir'de cinayet! Eşi, sevgilisiyle tetikçi tutup öldürmüş!
        İzmir'de cinayet! Eşi, sevgilisiyle tetikçi tutup öldürmüş!
        Sydney'de AVM'de bıçaklı saldırı! 5 ölü
        Sydney'de AVM'de bıçaklı saldırı! 5 ölü
        Süper Lig'in ilk yabancı VAR'ı açıklandı!
        Süper Lig'in ilk yabancı VAR'ı açıklandı!
        Kıraathanede öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Kıraathanede öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!
        Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!
        Hindistan sandık başına gidiyor: 'Dünyanın en büyük seçimi' hakkında neler biliyoruz?
        Hindistan sandık başına gidiyor: 'Dünyanın en büyük seçimi' hakkında neler biliyoruz?
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Eski boksör arkadaşını döverek öldürdü!
        Eski boksör arkadaşını döverek öldürdü!
        Altın vize: Neden bazı ülkeler uygulamadan vazgeçiyor?
        Altın vize: Neden bazı ülkeler uygulamadan vazgeçiyor?
        İş insanı hayranından Sibel Can jest
        İş insanı hayranından Sibel Can jest
        Georgieva, IMF başkanlığına yeniden seçildi
        Georgieva, IMF başkanlığına yeniden seçildi

        Benzer Haberler

        Çağdaş Bodrum'un maçı ertelendi
        Çağdaş Bodrum'un maçı ertelendi
        Fethiyespor'un konuğu Isparta
        Fethiyespor'un konuğu Isparta
        Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Muğla'da yangın söndürme havuzuna giren çocuk boğuldu
        Muğla'da yangın söndürme havuzuna giren çocuk boğuldu
        Kelebekler Vadisi'nde manzara kuyruğu
        Kelebekler Vadisi'nde manzara kuyruğu
        Muğla'da yangın söndürme havuzuna düşen çocuk öldü
        Muğla'da yangın söndürme havuzuna düşen çocuk öldü