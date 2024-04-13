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        Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 10:10 Güncelleme: 13.04.2024 - 10:10
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        Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Mehmet Can Gizlice (22) idaresindeki 01 AZU 96 plakalı otomobil, Fethiye-Kaş kara yolu Eşen mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, otomobildeki Ali Rıza Kayar'ın (24) kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaralanan sürücü Gizlice ile Hasan Göksel (24) hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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