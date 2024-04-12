Muğla'da 6 kişinin yaralandığı kavgaya karışan 6 şüpheli tutuklandı

İlçede iki gün önce yaşanan ve bir kişinin gözaltına alındığı kavgaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheli daha yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Y, B.B, S.B, K.A, H.Ü. ve S.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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