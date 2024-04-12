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        Muğla sahillerinde bayram yoğunluğu yaşanıyor

        Ramazan Bayramı tatilini Muğla'nın turistlik ilçelerinde geçirenler, havanın güneşli olmasının da etkisiyle sahil kesimlerinde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 15:16 Güncelleme: 12.04.2024 - 15:16
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        Muğla sahillerinde bayram yoğunluğu yaşanıyor
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        Ramazan Bayramı tatilini Muğla'nın turistlik ilçelerinde geçirenler, havanın güneşli olmasının da etkisiyle sahil kesimlerinde yoğunluk oluşturdu.

        Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde tatilciler, halk plajında güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Bazı tatilciler denize girmeyi tercih ederken, kimileri de Akyaka'dan kalkan günübirlik tur tekneleriyle Gökova Körfezi koylarında gezintiye çıktı. Akyaka, yakın illerden gelen turistlerle doldu.

        Akyaka'daki giriş ile çıkış noktalarında trafik yoğunluğunu azaltmak ve yol kontrolünü sağlamak için Jandarma trafik timleri görev yaptı. Oluşan uzun araç kuyrukları Anadolu Ajansı ekiplerince dronla görüntülendi.

        Bodrum ilçesinde Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla sahillerde yoğunluk yaşandı. Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Torba ve Yalıçiftlik sahillerinde kent sakinleri ve tatilciler güzel havayı değerlendirerek denize girip güneşlendi.

        Fethiye ilçesinde, Ölüdeniz kara yolunda araç kuyruğu oluştu. Mahalledeki Belcekız Plajı'nda tatilciler denize girmeyi ve kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Macera tutkunları ise Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütüyle havalanarak Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını izleme fırsatı buldu.

        Çok sayıda tatilci, Dalyan Kanalı'nda düzenlenen turlara katılarak eğlenceli zaman geçirdi.

        Marmaris'te Belediye Halk Plajı, Uzunyalı Sahili ve İçmeler Plajı'nı dolduran turistler, şezlonglara uzanarak güneşin tadını çıkardı, sık sık denize girerek serinledi.

        Dalyan Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Ali Mürşit Yağmur, gazetecilere, yerli turistlerin daha çok bölgelerindeki butik otelleri tercih ettiğini söyledi.

        Dalyan'ın tarihi ve kültürel dokusuna dikkati çeken Yağmur, "Ziyaretçiler Dalyan Kanalı, Kaunos Antik Kenti, İztuzu Plajı'nı gezerek gönüllerince tatilini geçiriyor. Bayramdan sonra da yerli ve yabancı turist yoğunluğu devam edecek." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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