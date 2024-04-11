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        Teknede düşen İngiliz turist, Sahil Güvenlik botu ile hastaneye götürüldü

        MUĞLA'nınFethiye ilçesinde, kiralık tur teknesinde dengesini kaybedip 2 metre yükseklikten düşerek yaralanan İngiliz uyruklu turist Adrian C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 22:01 Güncelleme: 11.04.2024 - 22:05
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        Teknede düşen İngiliz turist, Sahil Güvenlik botu ile hastaneye götürüldü
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        MUĞLA'nınFethiye ilçesinde, kiralık tur teknesinde dengesini kaybedip 2 metre yükseklikten düşerek yaralanan İngiliz uyruklu turist Adrian C. (49), Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sağlık personeli nezaretinde tekneden alınarak hastaneye sevk edildi.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Kelebekler Vadisi'nde demirleyen kiralık tur teknesinde meydana geldi. Tatil için gelen İngiliz uyruklu turist Adrian C., teknenin içinde ayağı takılınca yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü. Teknede bulunanların durumu 122 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine Muğla Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezi tarafından bölgeye karadan araç ulaşımının bulunmaması nedeniyle sahil güvenlik botu ile birlikte sağlık ekibi yönlendirildi. Göğüs bölgesinden yaralandığı belirlenen Adrian C., sahil güvenlik botu ile tekneden alınarak Ölüdeniz İskelesi'nde bekleyen ambulansla Fethiye ilçesinde bulunan bir özel hastaneye sevk edildi. İngiliz turistin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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