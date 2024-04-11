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        Muğla'da 6 kişinin yaralandığı kavgada 1 zanlı gözaltına alındı

        Muğla'nın Milas ilçesinde tabanca, sopa ile bıçakların kullanıldığı ve 6 kişinin yaralandığı kavgada, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 15:26 Güncelleme: 11.04.2024 - 15:26
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        Muğla'da 6 kişinin yaralandığı kavgada 1 zanlı gözaltına alındı
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        Muğla'nın Milas ilçesinde tabanca, sopa ile bıçakların kullanıldığı ve 6 kişinin yaralandığı kavgada, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        23 Nisan Bulvarı'nda dün tarafların birbirlerine sopa, bıçak ve silahla saldırdığı kavgada 6 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Polis kavgayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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