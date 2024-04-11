Muğla'da 6 kişinin yaralandığı kavgada 1 zanlı gözaltına alındı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde tabanca, sopa ile bıçakların kullanıldığı ve 6 kişinin yaralandığı kavgada, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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