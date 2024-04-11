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        Bodrum Loft, mayıs ayında ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak

        Tatler Seyahat Rehberi'nde 'Dünya'nın En İyi 101 Oteli – 2024' listesinde yer alan tatil köyü Bodrum Loft, 2024 yaz sezonuna 'merhaba' diyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 12:44 Güncelleme: 11.04.2024 - 12:50
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        Bodrum Loft, mayıs ayında ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak
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        Tatler Seyahat Rehberi'nde ‘Dünya'nın En İyi 101 Oteli – 2024’ listesinde yer alan tatil köyü Bodrum Loft, 2024 yaz sezonuna ‘merhaba’ diyor. Bodrum Loft, mayıs ayıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

        Akfen Holding projelerinden Bodrum Loft, doğaya duyarlı ve modern mimarisi, huzurlu atmosferi ve restoranları ile ziyaretçileri için 2024 yaz sezonunu mayıs ayı ile birlikte açıyor. Demirbükü Koyu'nda yer alan tatil köyü, ‘sürdürülebilir lüks’ anlayışıyla Bodrum'da hizmet veriyor. Tatler Seyahat Rehberi'nde ‘Dünya'nın En İyi 101 Oteli – 2024’ listesinde yer alan Bodrum Loft, bu başarı ile Türkiye'nin gözde turizm merkezi Bodrum'un global cazibesini artırıyor.

        KISA DÖNEM KİRALAMA İLE DAHA GENİŞ KİTLEYE ULAŞACAK

        36 villadan oluşan tatil köyü, farklı tiplerdeki konaklama seçeneklerinin yanı sıra bu yıl otel konseptinde konaklama seçeneği de sunarak Bodrum'da turizmi altı aya yayma geleneğini sürdürüyor. Villalar, sahipleri tarafından kullanılmadıkları zamanlarda Bodrum Loft'un rezervasyon sistemi üzerinden diğer ziyaretçilere kiralık olarak sunuluyor. Bodrum Loft, haftalık ve iki haftalık kısa dönem konaklama seçenekleriyle daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor.

        RESTORANLARI İLE ÇEKİM MERKEZİ

        Yeme içme alanında da Bodrum Loft, Ankara'nın popüler mekanlarından olan bir balık restoranını Bodrum'a taşıyor. Aynı zamanda, Bodrum Loft’un sevilen restoranları bu yaz sezonunda da konuklarına hizmet vermeye devam edecek. Bodrum Loft, denizin güzelliği ve birbirinden lezzetli seçenekler sunan restoranlar sonrası konuklara iki farklı barda eğlence seçeneğini de sunuyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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