İki grup arasındaki bıçak ve silahlı 'kız meselesi' kavgası kamerada; 6 yaralı

MUĞLA'nınMilas ilçesinde, 'kız meselesi' nedeniyle 2 grup arasında çıkan bıçak ve tabancalı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında 23 Nisan Bulvarında meydanında meydana geldi. İddiaya göre, kız meselesi nedeniyle aralarında tartışma çıkan Kamil A., Salim B., Hüseyin Ü. ile Ozan Y., Ersin Y. ve Doğan Y., kavga etmeye başladı. Kavgada taraflar, birbirlerine bıçakla saldırıp, tabancayla ateş açtı. Olayda Kamil A., Salim B., Hüseyin Ü. bıçakla, Ozan Y., Ersin Y. ve Doğan Y. ise tabancayla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Karın boşluğundan tabancayla yaralanan Ersin Y.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.