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        Marmaris'te protokol üyeleri bayramlaştı

        Marmaris Kaymakamlığı himayesinde düzenlenen Ramazan Bayramı buluşmasında protokol üyeleri bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 14:20 Güncelleme: 10.04.2024 - 14:20
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        Marmaris'te protokol üyeleri bayramlaştı
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        Marmaris Kaymakamlığı himayesinde düzenlenen Ramazan Bayramı buluşmasında protokol üyeleri bir araya geldi.

        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Siteler Mahallesi'nde bir otelde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, bayramı birlik beraberlik içinde geçirdiklerini söyledi.

        Bayram tatili için ilçeye gelen misafirlere huzurlu bir tatil dileyen Kaya, "Kamu görevlilerimiz, turizmcilerimiz bayram için hazır. Misafirlerimizde gelmeye başladı. Huzurlu keyifli bir tatil geçirmeleri için hazırız. Bayramın manevi atmosferinde herkese huzurlu tatiller diliyorum." dedi.

        Programa, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Aksaz Deniz Üs Komutanı Marmaris Emniyet Müdürü Emre Alay, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, Marmaris İlçe Sağlık Müdürü Dr. İmran İnce, Marmaris Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Balcı ve diğer protokol üyeleri katıldı.

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