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        Görevli oldukları 'TCG Dolunay' denizaltısında bayramlaştılar

        DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 'TCG Dolunay' denizaltısında görevli 45 mürettebat, bayramı denizaltılarında karşıladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 09:09 Güncelleme: 10.04.2024 - 09:15
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        Görevli oldukları 'TCG Dolunay' denizaltısında bayramlaştılar
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        DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 'TCG Dolunay' denizaltısında görevli 45 mürettebat, bayramı denizaltılarında karşıladı.

        Denizaltı Komutanı Binbaşı Hasan Satık, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda TCG Dolunay'da görevli gemideki 45 mürettebat ile tek tek bayramlaştı. Mürettebat bayrama ailelerinden uzakta görevleri başında girdi.

        Ay sınıfı bir denizaltı olan TCG Dolunay, İzmit'teki Gölcük Tersanesi'nde inşa edildi. Aynı zamanda Gölcük Tersanesi'nde üretilen 3'üncü denizaltı olma özelliğine sahip TCG Dolunay, 1989 yılında Türk Deniz Kuvvetleri'ne katıldı. Satıhta 11 kts, dalıştan 22 kts hızına ulaşabilen TCG Dolunay Denizaltısı, 56 metre boyunda ve 1200 ton deplasmana sahip. Savaş yönetim ve silah sistemleri yerli ve milli olarak modernize edilen denizaltı, Müren Atış Kontrol Sistemi ile AKYA Ağır Sınıf Torpido atma imkan kabiliyetine sahip.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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