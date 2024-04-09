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        Bodrum'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kapalı kasa kamyonetle çarpışan otomobilin 1.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 19:02 Güncelleme: 09.04.2024 - 19:05
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        Bodrum'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kapalı kasa kamyonetle çarpışan otomobilin 1.36 promil alkollü sürücüsü ağır yaralandı, araçtaki 1 kişi yaşamını yitirdi. 

        ​Kaza, saat 14.30 sıralarında Gölköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mümin Karadağ yönetimindeki 26 ACM 785 plakalı otomobil, Efe Beyazıt Y. yönetimindeki 48 AAD 020 plakalı kapalı kasa kamyonetle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerince kaza yerinde güvenlik önlemi alınırken, kazada yaralanan Mümin Karadağ Bodrum Devlet Hastanesi'ne, otomobilde yolcu konumunda bulunan Nermin Kaya (46) ise bölgedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Nermin Kaya, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan ve 1.36 promil alkollü olduğu belirlenen Karadağ ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kamyonet sürücüsü Efe Beyazıt Y., ifadesi alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü. Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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