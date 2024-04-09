Bodrum FK işi sıkı tutacak

1'inciLig'de son olarak evinde Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü, Play-Off yolunda hata yapmak istemiyor. Son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen yeşil-beyazlılar 8'inci Gençlerbirliği'nin 4 puan önünde 6'ncı basamakta yer alırken, teknik direktör İsmet Taşdemir oyuncularına uyarılarda bulundu.

Artık puan kaybetme lükslerinin kalmadığını futbolcularına ileten Taşdemir'in, "Sezon boyunca hep üst sıralarda yer aldık. Ligin sonuna doğru geliyoruz. Bu pozisyonumuzu kaybedemeyiz. Herkes sahada en iyi mücadelesini ortaya koyacak. Geçen sezon Play-Off finali oynadık. Bu sezon yine bu heyecanı taraftarımıza yaşatmalıyız" dediği bildirildi.