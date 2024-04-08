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        Muğla Sağlık-Sen üyeleri bayramda çocukların yüzünü güldürdü

        Muğla Sağlık-Sen üyeleri kentteki 100 çocuğa bayramlık kıyafet yardımında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 15:55 Güncelleme: 08.04.2024 - 15:55
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        Muğla Sağlık-Sen üyeleri bayramda çocukların yüzünü güldürdü
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        Muğla Sağlık-Sen üyeleri kentteki 100 çocuğa bayramlık kıyafet yardımında bulundu.

        Sağlık-Sen Muğla şubesi Ramazan Bayramı'na yaklaşırken yüzlerce çocuğun yüzünü güldürmek için harekete geçti. Toplumsal dayanışmayı ve paylaşmayı ön planda tutan sendikamız, yardımseverlerin desteğiyle 100 çocuğumuza bayramlık kıyafet hediye etti.

        Sağlık-Sen Şube başkanı Özcan Çiçek, Ramazan Bayramı'nın coşkusunu tüm çocuklarla paylaşmak istediklerini belirterek, 4 yıldır sosyal hizmet merkezlerinin belirlediği ihtiyaç sahibi çocukların bayramlıklarını aldıklarını söyledi.

        Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle üyeleri ve bağışçıların desteğiyle 100 çocuğa bayramlık kıyafetlerini ulaştırdıklarını belirten Çiçek, "Umuyoruz ki bu küçük hediyeler onların bayram sevincini ve mutluluğunu artıracak." dedi.

        Çiçek, sendikalarının toplumun her kesimine ulaşarak sosyal sorumluluk projelerini sürdürmeyi ve ihtiyaç sahiplerine destek olmayı hedeflediğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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