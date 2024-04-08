Muğla Sağlık-Sen üyeleri bayramda çocukların yüzünü güldürdü

Çiçek, sendikalarının toplumun her kesimine ulaşarak sosyal sorumluluk projelerini sürdürmeyi ve ihtiyaç sahiplerine destek olmayı hedeflediğini dile getirdi.

Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle üyeleri ve bağışçıların desteğiyle 100 çocuğa bayramlık kıyafetlerini ulaştırdıklarını belirten Çiçek, "Umuyoruz ki bu küçük hediyeler onların bayram sevincini ve mutluluğunu artıracak." dedi.

Sağlık-Sen Muğla şubesi Ramazan Bayramı'na yaklaşırken yüzlerce çocuğun yüzünü güldürmek için harekete geçti. Toplumsal dayanışmayı ve paylaşmayı ön planda tutan sendikamız, yardımseverlerin desteğiyle 100 çocuğumuza bayramlık kıyafet hediye etti.

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