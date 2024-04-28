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        GÜNCELLEME - Muğla'da iki minibüsün çarpıştığı kazada 4'ü ağır 14 kişi yaralandı

        Muğla'nın Milas ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 4'ü ağır 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 22:16 Güncelleme: 28.04.2024 - 22:16
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        GÜNCELLEME - Muğla'da iki minibüsün çarpıştığı kazada 4'ü ağır 14 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Milas ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 4'ü ağır 14 kişi yaralandı.

        Bülent Fuat Aydoğan yönetimindeki 48 BR 882 plakalı minibüs, Milas-Muğla kara yolu Menteş Kavşağı'nda T.Ö'nün kullandığı 48 S 5086 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

        Kazada araçlardaki 4'ü ağır 14 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazanın ardından araçlar alev alarak yanmaya başladı. Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı Milas İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince güçlükle söndürüldü.

        Kaza ve yangın sonucu araçlar kullanılamaz hale geldi.

        Öte yandan sürücülerden Aydoğan'ın Bodrum'da yaşadığı, emekli olduktan sonra palyaçoluk yaptığı, yangının minibüste bulunan balon şişme gazının patlaması sonucu başlayarak sıçradığı öğrenildi.

        İlçedeki hastanelerde tedavileri devam eden yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesinin devam ettiği, 10'unun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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